Persoon vast om schietpartij Den Haag

De politie heeft vrijdag iemand opgepakt die mogelijk betrokken was bij een schietincident eerder op de dag op het Ledeganckplein in Den Haag. Door de schietpartij raakte een persoon gewond.

Kort na het schietincident meldde de politie dat ze op zoek was naar een man in een donkere jas met capuchon. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of de in Den Haag aangehouden persoon de man is van wie kort daarvoor een signalement was verspreid.

Ook over de identiteit van de gewonde en de toedracht van de schietpartij kon de politie nog niets zeggen.