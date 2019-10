Persoon steekt zich in brand voor rechtbank

Iemand heeft zich vrijdagochtend voor de rechtbank in Roermond in brand gestoken. Een traumahelikopter is geland en de Willem II Singel voor de rechtbank is afgesloten voor het verkeer.

Volgens de politie is het slachtoffer aanspreekbaar. Voor mensen die het zagen gebeuren is slachtofferhulp ingeschakeld.

Voor de trappen naar de ingang liggen enkele kledingstukken in een plas blusschuim, een stukje verderop ligt een jerrycan. Een deel van de trappen is afgezet. Volgens een woordvoerster van de rechtbank Limburg is het gebouw wel open en gaan alle geplande zaken door.