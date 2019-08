Persoon overleden op bouwterrein Eindhoven

Bij werkzaamheden op een bouwterrein aan de Vioolstraat in Eindhoven is woensdag door een ongeval een man om het leven gekomen. Vermoedelijk is hij onder een shovel terechtgekomen, aldus een woordvoerster van de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, die onderzoek doet. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat de man betonnen draagbalken vervoerde en dat het graafwerktuig waarin hij zat begon te kantelen. Hij zou hebben geprobeerd eruit te klimmen, waarna de machine op hem terecht kwam en hij bekneld raakte.