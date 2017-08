In de Groningse plaats Leens is maandagavond een persoon om het leven gekomen doordat de auto waarin hij zat op de N361 tegen een boom botste en vervolgens in brand vloog. Een tweede persoon wist uit de auto te komen en is door ambulancepersoneel onderzocht. Over zijn verwondingen kon de politie nog niets zeggen.

Het is nog niet duidelijk of de dode, van wie de identiteit nog onbekend is, omkwam door de botsing of door de brand die ontstond.