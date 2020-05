Persoon klimt bovenop zendmast in Bemmel

Een nog onbekend persoon is zaterdag bovenop een zendmast geklommen in het Gelderse Bemmel. De politie bevestigt een bericht hierover op Omroep Gelderland. Volgens een woordvoerster wordt nu geprobeerd de persoon uit de mast te krijgen.

Het is nog niet duidelijk wat de reden voor de klimactie is. „Ons doel is nu de persoon veilig naar beneden te krijgen, dan horen we daarna wat de beweegredenen zijn”, aldus de woordvoerster. Op foto’s is te zien hoe de persoon in een blauwe jas boven in de mast zit.

De afgelopen tijd zijn er meerdere zendmasten in brand gestoken. Dit zijn mogelijk acties tegen de komst van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.