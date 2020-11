Persoon gewond na ongeluk elektriciteitsnet Lelystad

Bij een ongeluk met het elektriciteitsnet in Lelystad is dinsdagavond een persoon dusdanig gewond geraakt dat diegene naar het ziekenhuis moest. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Door het ongeluk ontstond in grote delen van de stad een stroomstoring. Netbeheerder Liander laat weten dat de storing rond 18.30 uur ontstond en rond 20.30 uur weer was opgelost. Ruim 3000 klanten werden door de storing getroffen.

Volgens Omroep Flevoland zou er eerder op de avond een man bezig zijn geweest met het elektriciteitsnet achter het provinciehuis. Wat hij daar deed is volgens de omroep niet duidelijk.