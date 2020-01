Persoon gewond geraakt bij schietvereniging in Rilland

Een persoon is woensdagochtend in het Zeeuwse Rilland gewond geraakt bij een schietvereniging. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie is „druk bezig” met een onderzoek naar wat er in de schietvereniging is gebeurd, zegt een woordvoerster. De politie gaat uit van een ongeval, maar weet nog niet of daarbij een vuurwapen betrokken was. Wel meldt de politie dat een wapen is „veiliggesteld”.

Het is ook nog niet duidelijk of het slachtoffer een man of een vrouw is.