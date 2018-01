Persoon doodgeschoten in Amsterdam

Een nog onbekende persoon is in de Amsterdamse Cornelis Springerstraat neergeschoten. Hij bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen.

De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen en vraagt getuigen zich te melden.

Kort na de schietpartij werd een brandend voertuig aangetroffen aan de Buitensingel in Duivendrecht. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide gebeurtenissen.

Volgens Het Parool zou het slachtoffer de crimineel Annas el Ajjoudi zijn. Hij behoorde tot de groep van Houssine A. en Benaouf A. die verwikkeld is in de Amsterdamse onderwereldoorlog. Deze vete heeft de afgelopen jaren veel levens gekost.

De politie kon nog niet zeggen of het gaat om een afrekening in het criminele circuit. „Daarvoor is het nog te vroeg”, aldus een woordvoerster.