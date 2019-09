Personenauto’s leggen recordafstand af

Nederlandse personenauto’s hebben vorig jaar een recordaantal kilometers afgelegd. Het gaat in totaal om 121,4 miljard kilometer en dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Per individu daalde het aantal afgelegde kilometers echter en het recordaantal moet dus vooral worden toegeschreven aan de toename van het aantal auto’s op de weg. Het aantal personenauto’s nam toe met 2,2 procent.

Personenauto’s op naam van een bedrijf waren in 2018 verantwoordelijk voor 22 procent van de afgelegde kilometers, wat neerkomt op 26,1 miljard kilometer. Dat is een toename van 4 procent.

Het aantal afgelegde kilometers in dieselauto’s nam af met 2,5 procent, terwijl het juist met 2,7 procent toenam voor benzineauto’s. Een grote daling, 11,6 procent, was zichtbaar bij het aantal kilometers op lpg. Elektrisch rijden is enorm in trek en het aantal kilometers in emissieloze personenauto’s verdubbelde bijna. Met een half procent van het totaal is het aandeel nog altijd klein.