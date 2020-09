’Personeelstekort op ic’s kan probleem worden bij tweede golf’

Het is onzeker of de capaciteit op intensivecare-afdelingen bij een nieuwe coronagolf in het najaar kan worden opgeschaald. Er is mogelijk niet genoeg personeel en dat komt weer doordat ziekenhuizen hen niet tegemoet willen komen, zo waarschuwt verpleegkundigenorganisatie V&VN in het AD.

„Alle afspraken over wat ic-verpleegkundigen nodig hebben om goed te kunnen werken worden niet of onvoldoende nagekomen”, zegt Rowan Marijnissen van V&VN. Het gaat bijvoorbeeld om eisen op het gebied van roosters, scholing en kinderopvang. „Als er niet wordt geluisterd, frustreert dat. Het is een reëel risico dat die mensen niet meer uren maken of de zorg zelfs vaarwel zeggen.”

Uit onderzoek van V&VN blijkt dat driekwart van de ic-verpleegkundigen niet bereid is meer uren te maken als er een tweede coronagolf uitbreekt. „Veel collega’s zijn moe en missen de waardering. Dat demotiveert en daar maak ik me grote zorgen over”, zegt Marijnissen.

Bianca Buurman, chief nursing officer bij het ministerie van Volksgezondheid, erkent in de krant dat er mogelijk een probleem opdoemt. „Middelen, bedden en apparatuur, dat is allemaal wel geregeld. Maar de grote vraag is: hebben we voldoende personeel?”