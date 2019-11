Personeel ziekenhuis gaat woensdag staken

Ziekenhuismedewerkers gaan woensdag staken om een loonsverhoging van vijf procent te eisen en een extra toeslag als ze op het laatste moment worden opgeroepen. Cijfers over een hoog verloop onder personeel zeggen iets over de werkomstandigheden in ziekenhuizen.

Tijdens de staking zullen 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra zich onthouden van niet-spoedeisende ingrepen. Daar werken 150.000 van de 200.000 mensen die onder de cao ziekenhuizen vallen.

De vakbonden willen dat ziekenhuizen meer doen om personeel aan te trekken en te behouden. Het verloop van ziekenhuispersoneel, dat vanaf 2014 rond de 10 procent schommelde, schoot in 2018 omhoog tot 13 procent, blijkt uit een rapport van marktonderzoekers van EY. Ook het ziekteverzuim ligt hoger dan gemiddeld.

Volgens de vakbond FNV werkt 50 procent van het ziekenhuispersoneel regelmatig in avonden, nachten, weekenden en op feestdagen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de zorgsector in het algemeen bevestigen dat beeld. Het gemiddelde van alle werknemers in Nederland ligt op 40 procent. Ziekenhuismedewerkers hebben ook minder ruimte om verlof te nemen en om zelf hun werktijden te bepalen.

Cao verlopen

Van 2015 tot begin 2019 ging het loon van ziekenhuismedewerkers ongeveer even snel omhoog als dat van werknemers onder andere collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), bevestigt het CBS. Omdat hun cao eind maart is verlopen, loopt het loon sindsdien achter op de rest. Het salaris van ziekenhuispersoneel loopt erg uiteen, omdat zowel artsen als ondersteunend personeel op de loonlijst staan. Een verpleegkundige verdient bruto tussen de 2144 en de 3072 euro, een gespecialiseerd verpleegkundige tussen de 2336 en de 3490 euro.