Personeel UWV maakt veel fouten bij beoordelen zieken

UWV-personeel maakt veel fouten bij het beoordelen wat voor werk mensen met een ziekte of beperking nog kunnen doen.

Dat schreef Trouw maandag op basis van interne rapporten van het UWV. Die kreeg het dagblad na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Arbeidsdeskundigen van het UWV maken volgens de rapporten te veel fouten. In een verslag uit juni 2015 staat dat de „kwaliteit een aanleiding is tot zorg.” In een rapport uit 2017 staat hetzelfde.

Verslagen uit 2015 en 2016 laten hetzelfde beeld zien: slechts 35 tot 45 procent van de arbeidsdeskundigen scoort een voldoende. Sindsdien is het verbeterd.

Ronald Boeders, UWV-directeur innovatie en professionalisering, zegt in de krant dat een fout in het dossier niet direct betekent dat de beoordeling onjuist was.

„Er moeten lange lijsten worden ingevuld. Daarbij gebeurt het al snel dat er ergens een vergissing wordt gemaakt: een verkeerd opleidingsniveau, of de mate waarin iemand de Nederlandse taal beheerst wordt fout ingeschat. Maar dat wil nog niet zeggen dat het eindoordeel niet klopt.”

Ook keuringsartsen maken veel fouten. Dat leidt uiteindelijk tot conclusies van de interne controledienst als deze: „Bij een op de drie dossiers bestaan gerede twijfels of de beslissing over het duurzaam ontbreken van arbeidsvermogen c.q. het recht op voortzetting van de Wajonguitkering juist was.” Of: „Bij 50 procent van de getoetste dossiers is risico op een onjuiste uitkering.”

Controledienst

Toch blijft Broeders erbij: het is een risico, het wil niet zeggen dat de beoordeling niet correct was. „De medewerkers van de controledienst zijn gespecialiseerd. Zij houden zich uitsluitend bezig met dossieronderzoek en hebben daarom een andere blik.”

Bij interne onderzoeken wordt er met opzet op fouten ingezoomd, stelt het UWV. „Het doel is dat we ervan leren en verbeteren.”