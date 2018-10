Personeel Slotervaart in afwachting van nieuws

Op het eerste oog lijkt het donderdag in het noodlijdende Amsterdamse Slotervaartziekenhuis nog een dag als alle andere. Patiënten en personeel lopen aan het begin van de middag in en uit. De apotheek en winkel in de centrale hal zijn open en het restaurant zit bijna vol.

Wie wat beter kijkt, ziet dat er toch wel degelijk iets aan de hand is. Op een aantal deuren hangt een petitie van de SP om het ziekenhuis te behouden. En er staat een verhuisbusje op het binnenterrein. Bij de spoedeisende hulp, die al sinds dinsdag dicht is, hangen A4’tjes op het raam met de tekst dat de afdeling is gesloten en waar patiënten terechtkunnen.

Het personeel wordt om 14.00 uur bijgepraat over de laatste stand van zaken.