Personeel Qbuzz praat veel over schietpartij

Personeel van openbaarvervoerbedrijf Qbuzz in Utrecht praat veel over de schietpartij die maandag in een tram in de stad plaatsvond. Aarzeling om weer achter het stuur te gaan zitten, was er evenwel niet, aldus een woordvoerder. Qbuzz heeft werknemers die daar behoefte aan hebben geestelijke bijstand geboden.

Qbuzz rekent erop dat de reiziger ook niet zal aarzelen om tram en bus weer te nemen. „We rijden op volle sterkte. De tijd moet uitwijzen of het rustiger wordt dan normaal.”

Bij de schietpartij in een tram in Utrecht kwamen maandag drie mensen om het leven.