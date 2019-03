Personeel naar huis om constructiefout dak

Een kleine tweehonderd medewerkers van werkbedrijf Amfors in Amersfoort zijn donderdag voor de zekerheid naar huis gestuurd. Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat er een fout is gemaakt bij de bouw van het dak van het zogenoemde Productiebedrijf.

Die constructiefout is ontdekt tijdens een onderzoek nadat een lamp deels was losgeraakt. De fout betreft een aantal van de productiehallen, waar een kleine tweehonderd mensen werken.

Leidinggevenden werken door om de productie te verplaatsen naar de overige ruimtes of elders in de buurt. Amfors hoopt iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk te hebben. Het herstel van het dak zal wel langere tijd gaan duren.

De Amfors Groep biedt onder meer duurzaam werk aan mensen met een arbeidsbeperking.