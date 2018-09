„Personeel leeft ongezonder door overwerk”

Een groot deel van de Nederlandse werknemers gaat door overwerken ongezonder leven. Ze sporten minder, eten ongezonder, slapen slechter en worden sneller boos op de kinderen. Ook de relatie met de partner en sociale contacten komen onder druk te staan doordat er minder tijd overblijft, staat in een onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis.

Bijna de helft van de werknemers zegt last te hebben van de negatieve gevolgen van overwerk. Kantar concludeert ook dat leidinggevenden de negatieve gevolgen van het overwerken onderschatten. „Snel nog even een mailtje in de avond, nog even een belletje in het weekend of tijdens het ontbijt al je agenda en to do’s doornemen. Het lijkt onschuldig, maar de impact is groter dan we vaak denken”, aldus de onderzoekers.

Volgens een op de drie hoort overwerken bij de bedrijfscultuur. De Nederlandse medewerker werkt gemiddeld 3 uur per week over. Ongeveer 80 procent van hen is daar niet ontevreden over.

Ook voor leidinggevenden is het ‘normaal’ om over te werken. Zij doen dit dan ook ruim twee keer zoveel als hun medewerkers, gemiddeld 6,5 uur in de week. „Vaak vinden ze dat het bij hun functie hoort om over te werken als dat nodig is, en vinden ze dat ook terecht gezien hun hogere salaris. Ze staan er niet bij stil dat hun gedrag door anderen als voorbeeld wordt gezien, ook als dat niet de bedoeling is”, aldus de onderzoekers.