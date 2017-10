Personeel afvalbedrijf vast vanwege asbest

Omdat er asbest is aangetroffen, mag een deel van het personeel van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) vrijdag niet zomaar het bedrijfsterrein af. Zo’n 120 medewerkers moeten eerst douchen en omkleden in containers die speciaal zijn ingericht om mensen te ontsmetten.

Een extern bedrijf heeft monsters genomen, waarmee de kankerverwekkende stof is aangetoond.

De afvalverwerker is gevestigd aan de Australiëhavenweg in bedrijvengebied Westpoort. Een bedrijf dat er een partij grit (fijne staalkorrels) heen had gebracht waarschuwde vervolgens dat er asbest tussen de lading kon zitten.

„We streven ernaar dat de 120 medewerkers in de loop van de avond het bedrijfsterrein af kunnen”, zei een woordvoerster.

AEB verzorgt met elektriciteitsbedrijf Nuon de stadsverwarming in een deel van de hoofdstad. In totaal werken er vierhonderd mensen.