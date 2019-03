Persgroep weigert advertentie na schietpartij

Een advertentie van de Faunabescherming is dinsdag niet geplaatst in zes dagbladen van de Persgroep vanwege de schietpartij in Utrecht. In de advertentie, waarin een vos of een ree onder schot worden gehouden, vraagt de stichting aandacht voor het afschieten van wilde dieren. Dit onderwerp speelt bij de Provinciale Statenverkiezingen.

NRC heeft de advertentie wel geplaatst. De Faunabescherming zegt begrip te hebben voor de overwegingen van de Persgroep, maar betreurt het dat de campagne nu „deels in het water is gevallen”. „Wij zijn van mening dat in het wild levende dieren niet de dupe zouden mogen worden van calamiteiten in de mensenwereld, omdat ze ook zeer afhankelijk zijn van de uitslag van de verkiezingen in diezelfde mensenwereld”, staat op de website.

De Persgroep laat in een reactie weten dat de stichting maandag nog de tijd heeft gekregen om de advertentie aan te passen, maar dat dit niet is gelukt. De advertentie wordt nu woensdag, op de verkiezingsdag, alsnog geplaatst in een aantal titels.