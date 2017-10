Politie, justitie en de gemeente Zeewolde houden donderdagavond om 18.00 uur een persconferentie over de ontwikkelingen in het onderzoek naar Anne Faber. De bijeenkomst is op het gemeentehuis van Zeewolde (Flevoland). In het buitengebied van de plaats heeft de politie de hele dag onderzoek gedaan op een specifieke plaats waarvan de politie eerder liet weten te vermoeden dat het lichaam van de 25-jarige vrouw uit Utrecht er ligt verborgen.