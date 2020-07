Permanente lichtshow in Eindhoven

Eindhoven, stad van de aloude gloeilamp en van het bekende lichtkunstspektakel Glow, is vanaf zaterdag een blijvend licht-, geluid en zelfs geurevenement rijker: de Imagination Experience. Het is te vinden in een grote binnenruimte in het centrum en door de initiatiefnemer, Motion, uitgedacht met Jan Fabel, lichtontwerper en artistiek ‘regisseur’ van diverse grote installaties bij Glow.

Ze ontwierpen nu samen een „belevingsspektakel” dat volgens eigen zeggen de bezoekers „onderdompelt in een fantasiewereld vol verbeelding, muziek, geur en emotie”. Ze krijgen een „caleidoscoop met speciale effecten, interactieve projecties, geursimulaties en levensechte beelden” over zich heen.

Motion-oprichter en producent Bram van der Vorst zegt: „Er is tegenwoordig zoveel mogelijk met projectie en verbeelding. Toch voelde ik dat het tijd werd om ook het grote publiek te laten ervaren waar we tegenwoordig allemaal toe in staat zijn. Met de Imagination Experience bieden we mensen die kans. Of je nu een kind bent of een gepensioneerd koppel, we verdienen het allemaal om ons te verwonderen en ons weer even in een fantasiewereld te begeven.”

De beleving valt te ondergaan in een ruimte van 1200 vierkante meter. Per half uur worden er voorlopig dertig bezoekers toegelaten, in verband met coronagevaar. Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers op jaarbasis een minimaal bezoekersaantal van 150.000 te halen.