„Permanent toezicht op financiën Antillen”

De voormalige Nederlandse Antillen moeten ook in de toekomst onder financieel toezicht blijven staan. Dat zegt Age Bakker, die na zes jaar afscheid neemt als voorzitter van de tijdelijke Colleges financieel toezicht maandag in het Financieele Dagblad. Volgens de econoom verhoogt het toezicht de aantrekkelijkheid om te investeren en verkleint het de risico’s dat Nederland opdraait voor financieel wanbeheer.

„De combinatie van wortel en stok helpt”, zegt Bakker. „De wortel is dat de eilanden via Nederland goedkoop geld in het buitenland kunnen lenen.” Zo kunnen de eilandstaten Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de drie overzeese gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba ‘ meeliften’ met de goede reputatie van Nederland op de internationale kapitaalmarkten. „De stok is dat het onafhankelijk financieel toezicht ook tanden heeft door het geven van aanwijzingen.”