Per dag 55 stroomstoringen

Nederland had vorig jaar 20.172 stroomstoringen, oftewel zo’n 55 per dag. Die zijn gemiddeld na bijna anderhalf uur verholpen. De doorsneestoring trof 115 klanten. Volgens Netbeheer Nederland werkt het energienet 99,995 procent van de tijd. Klanten krijgen gemiddeld eens in de vier jaar een stroomstoring en eens in de 143 jaar een gasstoring.

Het aantal van 20.172 stroomstoringen is iets meer dan het gemiddelde van de vijf jaar ervoor. Tussen 2012 en 2016 waren er gemiddeld 18.943 stroomstoringen per jaar, oftewel bijna 52 per dag.

Verreweg de meeste storingen gebeuren in het zogeheten laagspanningsnet. Dat zijn kabels die stroom afleveren bij huizen en bedrijven. Die storingen zijn volgens Netbeheer Nederland vrij makkelijk te verhelpen. Storingen bij hoogspanningskabels zijn ingrijpender, maar gebeuren lang niet zo vaak.

De grootste stroomstoring vorig jaar was op 17 januari 2017 in Amsterdam en Zaanstad. Honderdduizenden mensen zaten zonder elektriciteit. Treinen, trams en metro’s werden ontregeld en alarmnummer 112 was heel moeilijk te bereiken.

„Het kan dienen als een wake-upcall. Wij doen onze stinkende best om te zorgen dat het energienet zo betrouwbaar mogelijk is. Maar als het zo vanzelfsprekend is, is het misschien wel te vanzelfsprekend dat alles het doet. We moeten ons ervan bewust zijn dat het ook een keer niet kan werken. En wat doe je dan?”, aldus Netbeheer Nederland.