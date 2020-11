Per 1 december zonder klachten test na contact met besmet persoon

Mensen die erachter komen dat ze in contact met een besmet persoon zijn geweest, kunnen zich vanaf 1 december laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Dat meldde minister Hugo de Jonge in de coronapersconferentie. Na een bericht van de corona-app CoronaMelder of het bron- en contactonderzoek is testen zonder corona-symptomen mogelijk.

Dat gebeurt na vijf dagen na het contact. Als de test negatief is, hoef je daarna niet meer in quarantaine, meldt De Jonge. Nu moet je na contact nog tien dagen in quarantaine, en kan je je zonder klachten niet laten testen.

Volgens de minister is het een „mooie bijvangst” als meer mensen zich aan die quarantaine houden als mensen korter thuis hoeven te zitten. Het aandeel mensen dat zich houdt aan het verzoek om thuis te blijven is „niet bijster hoog”, vooral onder mensen die een melding krijgen via de corona-app. Het kabinet werkt nog steeds aan een quarantaineplicht, maar wil intussen ook bijvoorbeeld een ‘quarantainecoach’ inzetten om mensen die thuis moeten blijven, te ondersteunen.