Pepperspray ingezet bij onrust in gevangenis Lelystad

Tijdens een incident in de Penitentiaire Inrichting Lelystad hebben bewakers zondagmiddag pepperspray ingezet. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid gezegd na een bericht hierover door RTL Boulevard.

Volgens haar was er een protest omdat "een aantal gedetineerden het niet eens was met het dagprogramma". Toen een keukenraam werd dichtgeplakt ging het protest te ver en werd besloten dat de gedetineerden terug moesten naar hun cel, aldus de woordvoerster. "Hierbij is pepperspray gebruikt. Er zijn geen gewonden gevallen."

Hoeveel gedetineerden hierbij betrokken waren, kon ze niet zeggen.

Volgens RTL Boulevard waren de gedetineerden het niet eens met de maatregelen die genomen zijn in verband met coronavirus, maar dat kon zij niet bevestigen.