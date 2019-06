Pensioenraadpleging bij VCP nog gaande

Bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) is de raadpleging van de achterban over het principeakkoord over de pensioenhervormingen nog gaande. Dat laat de organisatie weten in een verklaring. De VCP "heeft kennisgenomen" van de uitslag van de ledenraadpleging bij FNV en CNV, de bonden die zich achter het akkoord schaarden.

De resultaten van raadpleging bij de achterban van de VCP worden komende dinsdag bekendgemaakt. Bij de VCP zijn meer dan vijftig organisaties aangesloten, die autonoom opereren. Elke vereniging volgt haar eigen interne proces om tot een oordeel te komen. Dinsdag komt het algemeen bestuur van de VCP met een eindoordeel. Daarover zal verantwoording worden afgelegd aan de algemene vergadering van de VCP.