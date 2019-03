Het pensioenprotest op het Malieveld is tegen het middaguur afgebroken wegens het schietincident in Utrecht, kondigde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op het podium aan.

„We zien wel hoe we hiermee verdergaan”, zei Van de Kamp. Politie en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar aanleiding van een schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht.