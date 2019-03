Pensioenprotest in hele land te merken

De landelijke manifestatie om de pensioenleeftijd op 66 jaar te bevriezen is maandag waarschijnlijk in het hele land voelbaar. De acties hebben in ieder geval gevolgen voor het openbaar vervoer en het verkeer. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten en demonstraties.

Het pensioenprotest begint al zondagavond in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De mensen die daar nachtdienst zouden hebben, gaan naar een regionale bijeenkomst in Rotterdam Ahoy.

Het openbaar vervoer volgt maandagochtend. Medewerkers van de NS en van streekvervoerders leggen tussen 06.00 en 07.06 het werk neer. De gevolgen daarvan kunnen de hele dag merkbaar blijven, waarschuwde de NS al.

Een van de gevolgen is dat meer mensen de auto zullen pakken, maar ook dan komen ze weer actievoerders tegen. Hulpdiensten van onder meer de politie, douane en defensie trekken vanaf 07.00 uur in estafette met 66 kilometer per uur richting Den Haag, waar om 12.00 uur een manifestatie op het Malieveld begint. Vanaf 15.00 uur is er een demonstratieve optocht door een deel van de binnenstad.

Op Schiphol leggen werknemers in de beveiliging, passagiers- en bagageafhandeling vanaf 12.30 uur hun werk voor 66 minuten neer. Schoonmakers staken de hele dag, vanaf middernacht.

In verschillende plaatsen zijn er in de loop van de dag regionale bijeenkomsten. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Eindhoven en Heerlen verzamelen zich actievoerders uit onder meer grote bedrijven, gemeenten, onderwijs, bouw en metaal.