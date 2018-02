Penningmeester Haagse kerk krijgt 4 jaar cel

De 45-jarige Hagenaar R. B. is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens mishandeling van enkele vrouwen tijdens extreme seks.

Ook veroordeelde de rechtbank in Den Haag B. wegens seks met twee minderjarige meisjes. Verder is B. bestraft voor het verduisteren van 435.000 euro van de christelijke gereformeerde kerk Den Haag. Hij was daar penningmeester.

Het geld gebruikte hij jarenlang om seks met meisjes en vrouwen te betalen. De straf is lager dan de vijf jaar cel en tbs die was geëist.

De rechtbank in Den Haag bepaalde dat B. zich moet laten behandelen voor zijn seksuele sadisme- en persoonlijkheidsstoornis. De Hagenaar was daar al mee begonnen.