Pelikaan Artis ontsnapt niet aan kortwieken

Enkele dagen voordat zijn vleugels weer eens gekortwiekt zouden worden, is een pelikaan uit Artis ontsnapt. Het was de tweede ontsnapping van zo’n vogel in iets meer dan een maand tijd. Eind juni vloog ook al een pelikaan weg uit de Amsterdamse dierentuin.

De woensdag gevlogen vogel kwam niet ver. Het dier werd na ongeveer drie kwartier weer gevangen bij de Hortus Botanicus, naast Artis.

„De pelikanen worden eens in de vijf weken gecontroleerd en als dat nodig is bijgeknipt”, vertelt een verzorger van de dierentuin. „Als ze een paar grote veren hebben, kunnen ze al vliegen”, legt hij uit. Dat was kennelijk het geval. Het bijknippen stond eigenlijk voor donderdag op de agenda. De ontsnapte pelikaan heeft de behandeling inmiddels ondergaan. „Hij zwemt alweer tussen de anderen.”