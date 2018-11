Pekela heeft primeur prefab-hennephuis

Het eerste prefab-hennephuis ter wereld staat in het Groningse Oude Pekela. Vrijdag wordt het officieel geopend door directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en gedeputeerde Nienke Homan.

In Nederland staan al vijf tot zes woningen die opgetrokken zijn uit bouwmateriaal waarin hennepvezel is verwerkt, het zogeheten hennepbeton. Het bestaat uit een een mengsel van hennephout, natuurlijke lijm en water.

Hennepverwerkingsbedrijf Dun Agro in Oude Pekela is een stap verder gegaan: prefab bouwen. Het bedrijf ontwikkelde een techniek waarmee het de houtachtige kern van de hennepstengel gemengd met leisteenkalk en water tot op maat gemaakte prefabmuren kan persen. De panelen worden gebruikt voor de buitenmuren, de tussenmuren en het dak.

„Tot nu toe werd bouwen met hennep alleen gedaan door bevlogen pioniers die zelf hun eigen, organische woning wilden bouwen. Dat is prachtig, maar op die manier blijft het kleinschalig”, zegt directeur Albert Dun. Volgens hem is grootschalige bouw met prefab-onderdelen nu goed mogelijk. „Met de huidige fabriek en 1100 hectare landbouwgrond kunnen we vijfhonderd woningen per jaar realiseren.”

Vezelhennep wordt in Nederland op zo’n 2000 hectare verbouwd. Het gewas dient ook als basis voor onder meer kleding en veevoer en van oudsher touw.

Hennep als bouwmateriaal heeft duurzaamheidsvoordelen. Het isoleert goed op het gebied van warmte, vocht en geluid. Het gewas groeit snel en heeft weinig pesticide en kunstmest nodig waardoor het makkelijk biologisch geteeld kan worden.