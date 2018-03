PEILINGWATCH: PVV zakt terug in Rotterdamse peiling

Het lijkt erop dat de PVV in de Rotterdamse gemeenteraad slechts één zetel zal krijgen. Eerder leek de partij, die in Rotterdam debuteert, af te stevenen op drie (februari) of zelfs vijf (januari) zetels. Dat komt naar voren uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van Leefbaar Rotterdam en D66 in de Maasstad.

Mogelijk hangt de teruggang van de PVV samen met het optreden van lijsttrekker Maurice Meeuwissen in het eerste grote Rotterdamse verkiezingsdebat, afgelopen donderdag. Hij oogstte vooral hoon met oneliners over moslims, islamitische scholen en burgemeester Aboutaleb.

Als de peiling uitkomt, wordt Leefbaar Rotterdam opnieuw de grootste in de Rotterdamse raad met 22 procent van de stemmen ofwel elf zetels. Dat zijn er wel drie minder dan het huidige zetelaantal. GroenLinks zou gaan van twee naar vijf zetels en de VVD van drie naar vijf. DENK zou zijn debuut maken met twee zetels, 50PLUS met één zetel.

De verliezers zijn volgens De Hond de PvdA (van acht naar vier) en D66 (van zes naar vier). Rotterdam heeft 45 raadszetels.

