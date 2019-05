PEILINGWATCH: PvdA met Timmermans uit het slop in peiling

Met Frans Timmermans als Europees lijsttrekker maakt de PvdA volgens de slotpeiling van Kantar kans om donderdag de grootste partij te worden. Samen met de VVD staan de sociaaldemocraten op vijf zetels in de laatste peiling. Beide partijen hebben drie zetels in het huidige Europees Parlement.

Nederlandse kiezers mogen donderdag als eersten van de Europese Unie naar de stembus. Ze kiezen de 26 Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Nieuwkomer Forum voor Democratie staat net achter PvdA en VVD op vier zetels. De PVV dreigt volgens de peiling onder 1273 mensen te worden uitgedund: van de vier zetels zou de partij er slechts een behouden. D66 zakt van vier naar twee.

GroenLinks stijgt in de peiling van twee naar drie, het CDA levert fors in en zakt van vijf naar twee zetels. De SP houdt een van de twee zetels over.

De meeste kiezers zijn voorstander van het EU-lidmaatschap. Bij drie partijen zijn de voorstanders in de minderheid: SGP (47 procent), FVD (36 procent) en PVV (35 procent). Kiezers die zeggen PvdA of Forum te gaan stemmen, vinden het vaakst dat ze goed op de hoogte zijn van de EU: bij beide partijen antwoordt 46 procent bevestigend op die vraag.

Van de kiezers van DENK, dat niet op een zetel kan rekenen volgens de peiling, vindt slechts 9 procent zichzelf goed geïnformeerd over de EU.

