PEILINGWATCH: Politieke perikelen kosten geen stemmen

Ondanks de politiek roerige maand blijven de politieke verhoudingen stabiel. Dat blijkt uit De Peiling, de politieke analyse van EenVandaag, uitgevoerd door Ipsos.

Sinds het aftreden van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra blijft de VVD virtueel aan kop met 31 zetels. Het aannemen van de donorwet en het intrekken van de referendumwet hebben geen invloed op D66; de partij blijft op 16 zetels. En ondanks discussie over vermeend racisme en interne partijkritiek stabiliseert Forum voor Democratie. De partij van Baudet noteert 12 zetels.

De FvD-achterban trekt zich weinig aan van de strubbelingen in en rond de partij. Zo vindt een meerderheid van de kiezers (58 procent) en leden (85 procent) het terecht dat de vijf kritische leden uit de partij zijn gezet. Eenzelfde standvastigheid zien we bij D66-kiezers. Een meerderheid (60 procent) vindt het een goede zaak dat het raadgevend referendum is afgeschaft.

De hele uitslag is als volgt: VVD 31, PVV 15 (-1) CDA 15, D66 16, GroenLinks 14, SP 13, PvdA 8 (-1), Partij voor de Dieren 8 (+1), ChristenUnie 5, 50PLUS 6 (+1), SGP 3, DENK 4, FvD 12.

