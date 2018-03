PEILINGWATCH: Opkomst lijkt niet onder te doen voor vorige keer

Het aantal kiezers dat van plan is te gaan stemmen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is ongeveer even groot als bij die van vier jaar geleden. Dat maken de opiniepeilers van Kantar Public op uit hun jongste peiling. Het referendum over extra bevoegdheden voor de inlichtingendiensten dat tegelijkertijd wordt gehouden lijkt net genoeg kiezers naar de stembus te trekken om geldig te zijn.

Het lijkt erop dat de zogeheten Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de zegen krijgt van de kiezer. Ruim een derde van de ondervraagden is nu voor, een kwart is tegen. Bij doorvragen zeggen bijna twee keer zoveel kiezers voor te stemmen als tegen.

De krachtsverhoudingen tussen de landelijke partijen die meedoen zouden weinig veranderen als de kiezers landelijk hun stem zouden moeten uitbrengen, stelt Kantar. Forum voor Democratie, dat al langer op winst staat, stijgt wel van twee naar negen zetels en ook de SP wint wat. Regeringspartijen VVD, CDA en D66 leveren ieder een paar zetels in. Wat dat voor de gemeenteraadsverkiezingen betekent is onduidelijk, omdat een kwart van de ondervraagden die al een keuze heeft gemaakt, wil gaan stemmen op een lokale partij.

