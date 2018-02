PEILINGWATCH: lokale partijen halen een derde stemmen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart halen de lokale partijen samen de meeste stemmen, net als in 2014. Volgens een peiling van I&O Research gaan de lokalen 33 procent van de stemmen binnenhalen.

Op grote afstand volgen CDA (11 procent) en VVD (10 procent). Voor beide partijen kan dit een onderschatting zijn, aangezien ze in de meeste gemeenten meedoen, wat voor concurrerende partijen als PVV, FvD, 50 Plus, SGP en ChristenUnie veel minder het geval is. D66 - dat in 2014 een goed resultaat behaalde - lijkt in te gaan leveren (van 12 procent naar 8 procent). Ook de PvdA lijkt verder in te gaan leveren (van 10 naar 6 procent).

