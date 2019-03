PEILINGWATCH: Helft kiezers nog niet zeker van stem PS

Ruim een week voor de Provinciale Statenverkiezingen zweeft de helft van de kiezers nog. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag en Ipsos. 51 procent heeft een sterke voorkeur voor een partij, de rest twijfelt in meer of mindere mate nog tussen twee of meer partijen.

Vergeleken met eind februari blijven de verhoudingen voor de Eerste Kamer stabiel. De VVD zou met 13 zetels de grootste partij zijn in de Eerste Kamer. Op enige afstand volgt een aantal partijen: de PVV (9), GroenLinks (8), Forum voor Democratie (8), CDA (7).

Uit onderzoek onder het opiniepanel blijkt dat een ruime meerderheid (71 procent) vindt dat de Eerste Kamer moet blijven bestaan. Acht op de tien (81 procent) vinden het heel belangrijk dat de Senaat alle wetten controleert.

De coalitie staat nu op 28: tien zetels te weinig voor een meerderheid.

