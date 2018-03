PEILINGWATCH: GroenLinks in peiling grootste in Amsterdam

GroenLinks is op weg om de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad te worden. Dat blijkt uit kiezersonderzoek van het gemeentelijk onderzoeksbureau OIS in opdracht van Het Parool en AT5.

In die peiling haalt GroenLinks ruim 19 procent van de stemmen, wat neerkomt op negen van de 45 zetels. D66, de grote winnaar van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad, staat nu op flink verlies en zou terugvallen van veertien naar acht zetels.

Oppositiepartij PvdA valt terug van tien naar vijf zetels, de Partij voor de Dieren stijgt van één naar drie.

Volgens de peiling maakt nieuwkomer Forum voor Democratie zijn debuut in de Amsterdamse raad met vier zetels. Een andere nieuwkomer, DENK, zou uitkomen op drie zetels en BIJ1 van Sylvana Simons stevent op één zetel af.

