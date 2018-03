PEILINGWATCH: FvD in peiling op hoogste score sinds oprichting

Als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn, zou Forum voor Democratie kunnen rekenen op 16 zetels, een winst van 14. De partij van Thierry Baudet kaapt de zetels weg bij de PVV, maar ook bij VVD en CDA. Dat komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Door de winst zou FvD uitkomen op de hoogste score sinds zijn oprichting.

De VVD zou de grootste partij blijven met 26 zetels, een verlies van 7. De PVV zou 8 plaatsen inleveren ten opzichte van het huidige zetelaantal en uitkomen op 12, D66 zou er 13 overhouden (-6) en het CDA 14 (-5).

De cijfers geven maar deels een prognose voor het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen. FvD doet alleen in Amsterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam heeft Baudet een politiek partnerschap met Leefbaar Rotterdam. De PVV doet nu in dertig gemeenten mee, de vorige keer in 2014 waren dat er twee.

De Hond verwacht dat de lokale partijen garen zullen spinnen bij het afkalven van de landelijke middenpartijen. Hij rekent op een ‘recordscore’ voor de lokalen.

