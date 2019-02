PEILINGWATCH: coalitie op verlies in Eerste Kamer

De coalitie staat op fors verlies in de Eerste Kamer en zou, als er nu verkiezingen zouden zijn, de meerderheid verliezen. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Ipsos.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden gezamenlijk 29 zetels halen. De partijen staan daarmee op een verlies van negen zetels, vergeleken met het huidige aantal zetels in de Eerste Kamer. Dat komt vooral door de neergang van twee partijen: CDA en D66.

Het CDA verliest vijf zetels en zou nu op zeven uitkomen. D66 moet vier zetels in de peiling inleveren en komt op zes zetels uit. De VVD verliest een zetel en komt op twaalf uit. De ChristenUnie krijgt er een zetel bij en noteert er vier. Forum voor Democratie is nog niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, maar staat in deze peiling op acht Senaatszetels.

