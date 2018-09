Peiling: wetenschappers te afhankelijk

Wetenschappers voelen zich door geldgebrek te afhankelijk van externe opdrachten. Dat zeggen ze in een peiling die NRC dit voorjaar heeft gehouden. Daaraan deden 2651 wetenschappers mee.

Een meerderheid (62 procent) vindt de groeiende afhankelijkheid van externe financiers voor onderzoek een slechte ontwikkeling. Ze moeten vaker onderzoeksvoorstellen schrijven voor subsidie-instellingen als NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) of onderzoek doen in opdracht van de overheid, bedrijven of maatschappelijke instellingen. Dit omdat er minder geld beschikbaar is van de universiteit zelf.

Het vaakst wilden externe financiers de opzet van het onderzoek veranderen of de resultaten aanpassen of onderzoeksresultaten in een persbericht of een samenvatting gunstiger voorstellen. Er werd ook wel aangedrongen om niet te publiceren, of de publicatie uit te stellen.

Meer dan de helft van de onderzoekers die onder druk stonden, kon het onderzoek toch voltooien en publiceren, blijkt uit de peiling. Een kwart had het onderzoek aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, 4 procent had het onderzoek afgebroken en 11 procent kon uiteindelijk niet publiceren.