Peiling: opnieuw monsterzege voor lokale partijen

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is de interesse van het algemene publiek voor deze verkiezingen niet om over naar huis te schrijven: minder dan de helft (46 procent) is geïnteresseerd. Dat stelt Kantar, voorheen TNS NIPO. Dit is echter relatief: in 2014 lag de interesse op een lager niveau, in 2010 op een ongeveer vergelijkbaar niveau.

De ‘opkomstintentie’ ligt nu, zo vlak voor de verkiezingen, op 52 procent - beduidend hoger dan in 2014, met de kanttekening dat er toen iets verder voor de verkiezingen werd gepeild. Kiezers kijken net als in 2014 naar eigen zeggen vooral naar lokale thema’s.

Al dan niet geholpen door het gelijktijdig plaatsvinden van de verkiezingen lijkt het referendum voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de opkomstdrempel van 30 procent ruimschoots te halen.

Voor de enquête werden bijna 1500 mensen benaderd, 1081 reageerden.