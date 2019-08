Peiling: minderheid voor groei luchtvaart

Verdere uitbreiding van de Nederlandse luchthavens kan niet op veel steun van de bevolking rekenen. In een peiling van I&O Research in opdracht van Milieudefensie antwoordde 35 procent positief op de vraag of luchthavens mogen groeien. Ongeveer net zoveel mensen zijn voor een pas op de plaats: geen groei, maar ook geen krimp. Een kwart van de 1280 ondervraagden is voor inkrimping van de vliegvelden.

Volgens het onderzoeksbureau vormen de mensen die aan de peiling hebben meegedaan een afspiegeling van de Nederlandse bevolking qua geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Het kabinet ziet wel ruimte en wil Schiphol toestaan om na 2020 te groeien van 500.000 tot 540.000 vliegbewegingen, mits de overlast voor de omgeving eerst wordt aangepakt. De uitbreiding van Lelystad Airport, die gepland stond voor 2020, is wel uitgesteld. Dat heeft te maken met het ongeldig verklaren van het stikstofbeleid door de Raad van State en met het feit dat de Europese Commissie nog een oordeel moet vellen over de uitbreidingsplannen.

Het uitstel laat veel ondervraagden koud: 29 procent is er niet positief of negatief over, 10 procent zegt het niet te weten. Van de mensen die wel een uitgesproken mening erover hebben is 38 procent (zeer) positief over het uitstel en 24 procent juist (zeer) negatief.

Milieudefensie trekt zelf de conclusie dat „Nederland klaar is met de groei van de luchtvaart”. De organisatie vindt dat de sector meer belast moet worden. „Het is absurd dat de sector geen belasting op kerosine hoeft te betalen en we wel btw betalen voor groente, maar niet voor vliegtickets.”