Peiling: helft ov-gebruikers niet van plan straks te gaan reizen

De helft (48 procent) van de mensen die voor de coronacrisis gebruik maakten van het openbaar vervoer, is niet van plan met het ov te reizen zodra het dragen van mondkapjes verplicht is. Dat concludeert EenVandaag na een peiling onder bijna 23.500 leden van het eigen Opiniepanel. Velen kiezen dan liever voor de auto, fiets of gaan lopen.

Vier op de tien (43 procent) ov-gebruikers zeggen dat ze wel weer in het openbaar vervoer zouden stappen als alle reizigers mond- en neusbescherming dragen. Toch zijn mensen niet massaal van plan op pad te gaan. Velen willen dat alleen doen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk of school.

Zes op de tien (59 procent) deelnemers aan het onderzoek vinden de mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer een goede zaak.