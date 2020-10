Peiling: Bijna 40 procent Nederlanders wil verbod op roken

Bijna 40 procent van de Nederlanders vindt dat de verkoop en productie van tabaksproducten verboden moet worden. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3400 deelnemers. Zelfs onder rokers zijn daar voorstanders voor te vinden: een op de zes is voor een verbod.

Het grootste deel van de ondervraagden, 56 procent, is tegen een verkoopverbod. Ze wijzen op handhavingsproblemen van een dergelijk verbod en willen de vrijheid behouden zelf keuzes te maken. Ook wijzen veel respondenten naar alcohol dat ook negatieve effecten heeft op de gezondheid. „Doe maar wat aan alcohol en drugs, daar hoor je nooit wat over”, stelt een tegenstander. „Sigaretten worden alsmaar duurder, maar een krat bier koop je al voor 9 euro, belachelijk.”

De maand oktober staat in het teken van de strijd tegen roken. Onder de noemer Stoptober proberen KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland en Alliantie Nederland Rookvrij van het rookwaar af te krijgen. Deelnemers worden via een app gestimuleerd het stoppen vol te houden. Voor bedrijven is promotiemateriaal beschikbaar gemaakt om hun personeel van het roken af te helpen.