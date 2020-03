Peiling basisonderwijs: 2,3 procent kinderen op school opgevangen

Van alle Nederlandse basisschoolleerlingen wordt 2,3 procent op school opgevangen. Dat is althans de uitkomst van een peiling onder schoolbesturen van de PO-Raad. De rest van de schoolkinderen is thuis of wordt elders opgevangen.

De sectororganisatie voor het basisonderwijs verwacht dat het percentage nog zal oplopen tot zo’n 3 procent, omdat maandag de criteria zijn verruimd.

Kinderen van een ouder met een beroep dat door de overheid als cruciaal voor de samenleving is aangemerkt, mogen naar school als de ouders zelf geen oppas kunnen regelen. In eerste instantie was de regel dat kinderen alleen naar school mogen als beide ouders in een vitale sector werken, zoals de voedsel- en energievoorziening, de zorg of de vuilnisverwerking.

Aan de peiling hebben 138 schoolbesturen meegedaan, die samen zo’n 270.000 leerlingen vertegenwoordigen. De PO-Raad ziet dit als een tussenstand en zal de resultaten de komende dagen blijven bijwerken.