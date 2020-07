Peiling: andere zetelverhoudingen door lijsttrekkersstrijd CDA

Het nieuws rondom de lijsttrekkers van CDA en D66 heeft de afgelopen weken gezorgd voor een veranderend aantal zetels voor beide partijen in de peiling van Maurice de Hond. D66 is sinds 14 juni aan een opmars bezig en staat in de peiling inmiddels op veertien zetels, een plus van twee zetels ten opzichte van twee weken geleden en een winst van vier zetels in ruim een maand tijd.

Het CDA steeg tussen 14 juni en 5 juli drie zetels, maar deze week, waarin de uitslag van de lijsttrekkersverkiezingen bekend werd, verloor de partij er weer twee. De PvdA is ondertussen gedaald naar vijftien zetels (-één) en FVD kreeg er juist weer één bij en staat nu op twaalf zetels.

Woensdag werd bekend dat Hugo de Jonge de nieuwe politiek leider van het CDA is. De zorgminister en vicepremier won nipt de verkiezing voor een nieuwe lijsttrekker van de partij van concurrent Pieter Omtzigt. Onder de huidige CDA-kiezers doet De Jonge (85 procent wil wel op het CDA stemmen met hem als lijsttrekker) het volgens De Hond beter dan Omtzigt (79 procent). Maar onder kiezers van andere partijen is Omtzigt met 15 procent volgens de opiniepeiler duidelijk populairder dan De Jonge (10 procent).