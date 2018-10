Peil rivieren blijft komende week laag

De waterstand in de grote rivieren blijft de komende week nog laag. Rijkswaterstaat denkt dat de stand bij Lobith blijft steken op ongeveer 6.50 meter boven NAP en dat is historisch laag. Maar rond het weekeinde wordt zowel in Nederland als in Duitsland en Zwitserland neerslag verwacht, zodat de waterstand waarschijnlijk niet verder zakt.

Water uit Duitsland en Zwitserland doet er drie tot vier dagen over om Nederland te bereiken, zodat het peil in Nederrijn, Waal, IJssel en Lek daarna waarschijnlijk iets stijgt. Ook de waterafvoer van de Maas is laag, maar dat veroorzaakt minder problemen. De wachttijden bij sluizen lopen wel op omdat schepen maar beperkt worden geschut, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Scheepvaart naar en vanaf de Maas heeft ook hinder van de gedeeltelijke stremming van de sluis bij Weurt, vlakbij Nijmegen. Deze sluis in het Maas-Waalkanaal is deels buiten gebruik door het lage water. Het kanaal verbindt de Maas en de Waal. Schippers kunnen omvaren via Brabant of Duitsland.

De binnenvaart heeft grote hinder van de lage waterstanden. Te zwaar beladen schepen lopen aan de grond. Bij veel kades kunnen schippers alleen nog met een ladder van boord klimmen. Sommige havens zijn niet meer bereikbaar. Er is ook vrees dat een deel van de Nederlandse industrie wordt geraakt, omdat de aanvoer van bepaalde grondstoffen achterblijft.

Weeronline voorspelde woensdag dat er sneeuw gaat vallen in Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland en Noord-Oostenrijk. „Boven 1500 meter hoogte worden enkele tientallen centimeters sneeuw verwacht. Er valt circa 50 millimeter neerslag en dat is goed nieuws voor de waterstand in de Rijn.” Weerbureau MeteoGroup sloot woensdag zelfs niet uit dat er begin volgende week in Gelderland een vlokje sneeuw valt.

Weeronline verwacht dat het stroomgebied van de Donau en de Po nog veel meer neerslag tegemoet mag zien. In het zuidelijke deel van de Alpen kan zelfs meer dan 200 millimeter vallen.