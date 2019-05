Pegida kondigt nieuwe demo aan in Eindhoven

De uiterst rechtse groepering Pegida heeft voor komende zondag een nieuwe demonstratie aangemeld in Eindhoven. Dat laat Pegida dinsdagavond weten.

De aankondiging komt na hevige rellen afgelopen zondag in de buurt van de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven, waar honderden Turkse relschoppers een demonstratie van zo’n twintig leden van Pegida blokkeerden. Daarbij werden de leden van Pegida evenals de politie met stenen bekogeld. Op last van de politie moest Pegida de demonstratie toen afbreken.

Direct daarna kondigde de groepering aan terug te zullen komen. „In Nederland gelden onze Nederlandse grondrechten, en geen Turkse”, schrijft de organisatie op Facebook.