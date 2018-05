Pegida gaat barbecue houden bij moskeeën

De anti-islambeweging Pegida gaat tijdens de ramadan en het avondgebed barbecues houden bij moskeeën in vijf plaatsen. Als eerste zal op 4 juni bij wijze van demonstratie een speenvarken op het vuur worden gelegd bij de ULU-moskee in Utrecht. In de dagen daarna wil Pegida vergelijkbare demonstraties houden bij moskeeën in Arnhem, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

„Wanneer Anti-Zwarte Pieten prominent mogen demonstreren tijdens de intocht, in Dokkum, moet een prominente plek voor de moskee tijdens de Ramadan ook mogelijk zijn!”, zegt Pegida op Facebook.

De gemeente Utrecht zegt op de hoogte te zijn van de plannen van Pegida. „Demonstreren is een grondrecht. Maar we gaan wel in overleg met de organisatie om te zorgen dat een en ander binnen de regels van de wet blijft”, aldus een woordvoerster.