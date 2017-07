Pegida-fan zet bouwhek Turkse moskee Veghel op slot

De bouwplaats van een nieuwe Turkse moskee in Veghel is maandagochtend op slot gezet. Volgens anti-islamorganisatie Pegida is dat gedaan door een aanhanger van hun organisatie.

Dat meldde het Brabants Dagblad maandagmiddag.

De uitvoerder van bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk trof maandagochtend een groot slot om het bouwhek. Daarnaast hing een briefje, met de tekst „de bouw van dit haathuis is op last van ons geblokkeerd.” Verder belooft de anonieme actievoerder nog eens langs te komen. „U hoort nog van ons.” De uitvoerder heeft het slot doorgeknipt met een betonschaar en het briefje weggehaald.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld zegt dat slot en briefje maandag in alle vroegte zijn opgehangen door een aanhanger.

Hoe toekomstige acties eruit zullen zien, weet Wagensveld niet. Hij kan zich voorstellen dat er dan spandoeken zullen worden opgehangen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe moskee na de bouwvak klaar is.